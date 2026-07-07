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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Ronaldo'nun Dünya Kupası rüyası sona erdi: Hüzünlü veda!

        Ronaldo'nun Dünya Kupası rüyası sona erdi: Hüzünlü veda!

        İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz'i 1-0'lık skorla mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Turnuvaya vedan eden Portekiz'de yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo maç sonunda gözyaşlarına boğuldu. Bu turnuvanın son Dünya Kupası olacağını açıklayan Ronaldo için bu yenilgi, Dünya Kupası kariyerinin de vedası oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 00:45 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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        RONALDO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        1-0'lık mağlubiyetin ardından Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.

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        41 yaşındaki yıldız futbolcu, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

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        SON DÜNYA KUPASI'NA HÜZÜNLÜ VEDA

        Turnuva öncesinde bunun son Dünya Kupası olacağını açıklayan Ronaldo için bu yenilgi, Dünya Kupası kariyerinin de sonu oldu.

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        Kariyeri boyunca altı Dünya Kupası'nda forma giyen Portekizli efsane, kupaya ulaşma hayaline veda ederken duygusal anlar kameralara yansıdı.

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        Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası performansı şu şekilde oluştu:

        2006: Yarı Final – 1 gol

        2010: Son 16 – 1 gol, 1 asist

        2014: Grup Aşaması – 1 gol, 1 asist

        2018: Son 16 – 4 gol

        2022: Çeyrek Final – 1 gol

        2026: Son 16 – 3 gol

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