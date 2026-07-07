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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Cristiano Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat

        Cristiano Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek elenen Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkan 41 yaşındaki oyuncu, "Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak elenen Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, futbolda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu, kendisinin vicdanının rahat olduğunu söyledi.

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        Dallas Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ronaldo, kaybettikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti.

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        "VİCDANIM VE GÖNLÜM RAHAT"

        Kimsenin kaybetmeyi sevmediğini dile getiren Ronaldo, "Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah." ifadelerini kullandı.

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        GELECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA

        Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizerek "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." açıklamasını yaptı.

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        "HEPSİ BÜYÜK HAYRANLARIM"

        Aktif futbol kariyerini noktalamayacağını vurgulayan Ronaldo, kendisini destekleyen Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederek, "Yanımda olduklarını biliyorum. Hepsi büyük hayranlarım. Böyle devam etsinler çünkü Cristiano bugün kariyerini bırakmayacak." diye konuştu.

        Ronaldo, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir şey söylemediğini sözlerine ekledi.

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