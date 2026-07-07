Cristiano Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat

"HEPSİ BÜYÜK HAYRANLARIM"

Aktif futbol kariyerini noktalamayacağını vurgulayan Ronaldo, kendisini destekleyen Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederek, "Yanımda olduklarını biliyorum. Hepsi büyük hayranlarım. Böyle devam etsinler çünkü Cristiano bugün kariyerini bırakmayacak." diye konuştu.

Ronaldo, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir şey söylemediğini sözlerine ekledi.