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        Haberler Dünya Dünyanın gözü burada olacak: Ankara'da tarihi NATO zirvesi!

        Dünyanın gözü burada olacak: Ankara'da tarihi NATO zirvesi!

        Başkent Ankara'nın en ince ayrıntısına kadar hazırlandığı NATO Zirvesi, son yıllarda gerçekleştirilecek en kritik zirvelerden biri olacak. Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, Ankara'da bir araya gelecek. Bugün başlayacak ve dünyanın iki gün boyunca takip edeceği zirvenin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün ve yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

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        NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birinin olması beklenirken, zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın Bakan ile birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek.

        PROGRAM NASIL OLACAK?

        Bugün saat 10.00'da Savunma Sanayii Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy forum kapsamında saat 14.00'te kısa bir konuşma yapacak.

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        Bu akşam ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı'nda saat 19.30'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları ile eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Yemeğe, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi.

        Bu akşamki program NATO'nun Asya-Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeği ile sona erecek.

        Zirvenin ana oturumu ise 8 Temmuz (yarın) saat 11.15'te başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 10.45'te Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi karşılama töreni düzenlenecek.

        Saat 11.00'deki aile fotoğrafı çekiminin ardından, saat 11.15'te liderler düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15.00'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderlerin de basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

        HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

        NATO liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya savunma harcamalarını artırması yönündeki baskısı ile İran Savaşı ve Grönland konularının ardından aylardır süren transatlantik gerilimlerin gölgesinde, Salı ve Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

        ABD Başkanı'nın NATO'ya yönelik sık sık dile getirdiği eleştiriler, Avrupa'dan Amerikan askerlerinin çekileceğine ilişkin açıklamalar ve ABD'nin kıtadaki askeri varlığını altı ay boyunca gözden geçireceğini duyurması, ittifak içinde belirsizliği artırdı.

        Trump yönetimi, Avrupa'nın savunmaya yaptığı yatırımları artırmasını ve kıtanın savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesini istiyor.

        Yetkililer, liderlerin savunma harcaması hedeflerine yönelik ilerlemeyi, savunma sanayi üretiminin artırılmasını ve savunma yükünün ABD'den Avrupa'ya devredilmesine yönelik sürecin nasıl hayata geçirileceğini ele almalarının beklendiğini belirtiyor.

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