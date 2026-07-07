Dünya liderleri, iki gün boyunca Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bir araya gelecek. Son haftalarda karşılıklı sert açıklamalarla gerilen ilişkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ilk yüz yüze buluşması da yakından takip edilecek.

Trump ile Meloni arasındaki "fotoğraf" polemiğinin ardından iki lider ilk kez aynı masada yer alacak. ABD Başkanı, zirveden bir gün önce Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı bir fotoğrafı paylaşarak görselin üzerine "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadelerini yazdı. Bunun ardından İtalyan basınında yer alan haberlerde, Meloni'nin Trump ile yalnızca zorunlu diplomatik temaslarla yetinmeyi planladığı öne sürüldü.

Trump'ın Meloni'ye ilişkin "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" paylaşımı

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın edindiği bilgilere göre Meloni, Trump'ın yanında bulunması gereken durumlarda sosyal ve diplomatik yakınlığını asgari düzeyde tutacak.

Gazetenin haberine göre Meloni, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, NATO Zirvesi kapsamındaki toplantıların mümkün olduğunca teknik ve operasyonel bir zeminde yürütülmesini rica etti. Haberde, Meloni'nin zirvenin çalışmalarını gölgede bırakabilecek siyasi vitrin fırsatlarının Trump'a verilmemesini istediği de iddia edildi.

İTALYA'DAN TEPKİLER

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, SKY TG24 kanalına verdiği demeçte, Trump'ın Meloni hakkındaki son çıkışının "kendi kendine yaptığı yorumlar" olduğunu dile getirerek, "Biz en başından beri bu tür açıklamalara yanıt vermeyeceğimizi söyledik. Dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz. Transatlantik ilişkilerinin bireysel açıklamaların çok ötesinde olduğuna inanıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da aynı kanala verdiği röportajda, bu konunun sorulması üzerine, "Hiçbir tepkim olmadı. Önemli olan, ABD gibi kilit bir müttefikle ilişkileri sürdürmektir. İnsanlar gelir geçer, ama müttefiklerle ilişkiler devam etmeli." yanıtını verdi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde de Başbakanlık sarayı Chigi'den Trump'a "bir yanıt verme niyetinin olmadığı" ve Başbakan Meloni'nin Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin gündemindeki konular üzerinde çalıştığı belirtildi.

İtalya'da anamuhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da SKYTG24 kanalına verdiği demeçte, Trump'ın "bu tür saldırılarının kabul edilemez" olduğunu söyledi.

MELONİ-TRUMP GERGİNLİĞİ

Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." diye konuşmuştu.

Meloni ise aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni) puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım." ifadelerini kullanmıştı.

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Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.

Meloni, 23 Haziran'da katıldığı bir programda da "Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde olmadığımı söyledim ve tekrar ediyorum." demişti.