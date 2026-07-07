Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde sağanak bekleniyor. Hatay, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yağışın kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklık ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5 KENTTE ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 30, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 36, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık
BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 35, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 34, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
ADANA: 33, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 34, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 31, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı bulutlu
KONYA: 28, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
YOZGAT: 24, Parçalı bulutlu
BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu
BARTIN: 30, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 28, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 28, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 33, Parçalı bulutlu
VAN: 27, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 35, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 38, Parçalı ve az bulutlu