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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu

        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde sağanak bekleniyor. Hatay, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yağışın kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklık ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 07:06 Güncelleme:
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        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        5 KENTTE ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

        Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 30, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 36, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 35, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

        KÜTAHYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 34, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

        ADANA: 33, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 34, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURDUR: 31, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR: 29, Parçalı bulutlu

        KONYA: 28, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

        YOZGAT: 24, Parçalı bulutlu

        BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu

        BARTIN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 28, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 33, Parçalı bulutlu

        VAN: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 35, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 38, Parçalı ve az bulutlu

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