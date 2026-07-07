Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 KENTTE ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 30, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 36, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 35, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 34, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

ADANA: 33, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 34, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BURDUR: 31, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı bulutlu

KONYA: 28, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

YOZGAT: 24, Parçalı bulutlu

BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu

BARTIN: 30, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 28, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 28, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor

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KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA: 33, Parçalı bulutlu

VAN: 27, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 35, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 38, Parçalı ve az bulutlu