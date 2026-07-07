Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu

Ankara'da bugün başlayacak NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, zirve öncesinde İstanbul'u gezdi.

Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı ziyaret eden Magyar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI EŞLİK ETTİ

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Macaristan Başbakanı Magyar'a İstanbul ziyaretinde eşlik etti.

Macaristan Başbakanı Sn. Peter Magyar ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Sn. Laszlo Keller'i Yedikule Hisarı'mızda misafir etmekten memnuniyet duydum.



İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkânı… pic.twitter.com/s4ywj3Q8uS — M. Ergün TURAN (@MErgun_Turan) July 6, 2026

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan Başbakanı Sn. Peter Magyar ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Sn. Laszlo Keller'i Yedikule Hisarı'mızda misafir etmekten memnuniyet duydum.

İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkânı bulduk.

Kıymetli ziyaretleri dolayısıyla Sayın Başbakana ve Sayın Başkonsolosa teşekkür ederim."