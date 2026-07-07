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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net

        Dışişleri Bakanı Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net

        Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da başlayacak NATO Zirvesi öncesinde yaptığı paylaşımda, "Sahne Ankara'da kuruluyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bir dönemde NATO üyelerini ağırlamaya hazır" ifadelerini kullandı. Fidan, "Türkiye'nin amacı net: daha uyumlu, daha kabiliyetli ve daha dirençli bir İttifak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 08:49 Güncelleme:
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        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da bugün başlayacak NATO Zirvesi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!
        Ankara'da tarihi NATO zirvesi! Haberi Görüntüle

        "Sahne Ankara'da kuruluyor.

        Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bir dönemde NATO üyelerini ağırlamaya hazır.

        Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorluklara yanıt vermekle kalmayacak, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını da şekillendirecektir.

        Kolektif savunma NATO'nun özünü oluşturmaya devam etse de, stratejik ortam değişmektedir. Tehditler çok boyutlu, daha hızlı ve daha karmaşıktır. Geleneksel ölçütler artık bu gerçekliği tam olarak yansıtmamaktadır. Şu anda önemli olan somut çıktılardır: sahaya sürülebilir kabiliyet, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık.

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        Avrupa'nın daha güçlü bir katkı sağlaması elzemdir; ancak savunma sanayii iş birliğine getirilen kısıtlamalar verimliliği zayıflatmakta ve müdahale hızını yavaşlatmaktadır. Bu kısıtlamalar stratejik birer zafiyete dönüşmüştür. Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO Müttefiklerini tam anlamıyla kapsayıcı nitelikte olmalıdır.

        "ANKARA ZİRVESİ YOL GÖSTERİCİ OLACAK"

        Asıl mesele sadece nasıl yanıt vereceğimiz değil, aynı zamanda iş birliğini günümüz gerçeklerini yansıtacak şekilde nasıl organize edeceğimizdir. Ankara Zirvesi, İttifak'n yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesi konusunda yol gösterici olacaktır.

        Türkiye'nin amacı net: daha uyumlu, daha kabiliyetli ve daha dirençli bir İttifak."

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