NATO'nun Tarihi Ankara Zirvesi kapsamında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, üye ülkelerin birlikte çalışma anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Duran, Türkiye'nin, hem Rusya hem de Ukrayna ile iletişim kanallarının açık olmasına dikkat çekerek şöyle devam etti: "Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bir savunma mimarisi oluşturdu. Türkiye bugün NATO'ya üretimiyle destek oluyor. İhracatımız 10 milyar dolar seviyesini geçti. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip aynı zamanda. Türkiye'nin savunma sektörü caydırıcı bir konuma sahiptir. Caydırıcılık tamamen dayanıklılıkla beslenmeli. Siber güvenlik, yapay zeka tali konular olarak görülmemeli NATO için. NATO'nun geleceği bu platform üzerinden gelişecektir. Umuyorum ki Ankara zirvesi NATO'nun söyledikleriyle gerçekte yaptığı açığı kapatacak. Değerli katılımcılara teşekkür ediyorum."

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"İTTİFAK İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şu değerlendirmede bulundu: "Bu etkinlik ittifak için çok önemli bir platform sunuyor. NATO kolektif savunmayı güçlendirdi. İttifaklar genellikle kısa süreli olur ancak NATO sürekli kendisini yenileyerek hayatta kalmayı başardı. Birinci aşamada, NATO'nun, 2. Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş dönemiydi. Soğuk Savaş dönemi sonrası Avrupa'daki ülkeler kapasitelerini azalttılar bu 2.0 dönemini oluşturmaktadır. 2014'ten bu yana yeni bir aşamaya gelindi bu da NATO 3.0 aşaması. Bu da NATO'nun her yönden gelen tehditlere karşılık vermesi süreci. Avrupa'nın geleneksel savunma için daha fazla gayret göstermesi gerekiyor. Ukrayna'daki savaş, İran- İsrail savaşıyla NATO doğu ve güney cephelerine 360 dereceyle bakmalı.

Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk üstlenmeli. Türkiye NATO'nun caydırıcılığını artırabilir. Türkiye krizlerde gerçek bir aktör oldu. Türkiye, NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip. Türkiye'nin deneyimi çok önemli. Savunma harcamalarını artırmak önemli ancak tek başına para harcamak caydırıcılığı getirmez. Caydırıcılık için etkili komuta kontrol gerekir. 50 askeri gemi şu an Türkiye'de inşa halinde, insansız hava savunma sistemlerinde ciddi ilerleme sağladık. İttifakın güvenliği kısıtlama ile güçlenmez dayanışma ile güçlenebilir. Biz daha güçlü bir katkı sağlamak istiyoruz ancak NATO'da, Avrupa için kolektif savunmasını güçlendirmelidir. Türkiye'nin dışarıda bırakılması Avrupa için iyi olmayacaktır.

Ankara'nın mesajı çok net olmalı. Siyasi vaatler güvenilir askeri desteklerle güçlendirmelidir. Caydırıcılık sadece hava araçlarıyla, tanklarla inşa edilemez. Daha dengeli bir NATO, eşit katılım gerektirir. Değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum."