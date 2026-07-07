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        Haberler Dünyadan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kylie Minogue'dan özür diledi

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kylie Minogue'dan özür diledi

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "seks, evlilik, flört" başlıklı soruya Kylie Minogue yanıtını verdiği için pişman oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Başbakandan Kylie Minogue'a özür

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue'dan özür dilemesiyle gündemde. 2022'den bu yana Avustralya'nın yönetiminde olan Albanese, komedyen Nikki Osborne'un podcast yayınında sorduğu "seks, evlilik, flört" sorusuna Minogue yanıtı vermesiyle tepkileri üzerine çekmişti.

        Programın bir bölümünde sunucunun Kylie Minogue, Nicole Kidman veya Rhonda Burchmore arasından kimi seçeceğini sorması üzerine Albanese, "Daha yeni evlendim, altı ay oldu evliyiz" dedikten sonra "Ah, belli ki Kylie" diye devam etmişti.

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        "UTANÇ VERİCİ"

        "Kylie ile evlenir miydiniz, onunla birlikte olur muydunuz, onunla sevgili mi olurdunuz?" sorularına Avustralya Başbakanı, "Hepsi olur. O harika biri" diye yanıt vermişti.

        Bu yorumlar, pek çok politikacının eleştirilerine yol açtı. Senatör Sarah Henderson, X hesabından şunları yazdı: Anthony Albanese'nin podcast'te viski etkisiyle yaptığı yorumlar kadınlara saygısızlık, Avustralyalılar için utanç verici ve başbakanlık makamını küçük düşürücüdür.

        Anthony Albanese, daha sonra CNN International'a yaptığı açıklamada, "Yaptığım yorumlar için koşulsuz olarak özür diliyorum" dedi.

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        #Kylie Minogue
        #Anthony Albanese
        #özür
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