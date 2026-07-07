Eskiden ayrılık vardı şimdi ghosting var! Z kuşağının aşk dilinin şifresini çözüyoruz: İşte günümüz ilişki sözlüğü!

Romantik kavramlar dijital ekranların arkasında yepyeni bir boyut kazanıyor. Modern ilişki sözlüğü her geçen gün yeni terimlerle genişlerken, Z kuşağı romantik ilişkileri geçmiş nesillerden çok daha farklı ve bazen acımasız bir dille tanımlıyor. Artık "çıkma teklifi" veya "sözlenme" gibi eski tabirlerin yerini, telaffuzu bile zor olan dijital kavramlar aldı.