Bu yayında, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki önemli gelişmeleri ve NATO gündemine damga vuran başlıkları ekranlara taşıyoruz. NATO'ya gerçekleştirilen ilk milli yazılım ihracatı kapsamında savaş yönetim sistemi "ADVENT"in Romanya'ya teslim edilmesi ve bu gelişmenin savunma sanayiine etkileri d... Daha Fazla Göster

Bu yayında, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki önemli gelişmeleri ve NATO gündemine damga vuran başlıkları ekranlara taşıyoruz. NATO'ya gerçekleştirilen ilk milli yazılım ihracatı kapsamında savaş yönetim sistemi "ADVENT"in Romanya'ya teslim edilmesi ve bu gelişmenin savunma sanayiine etkileri detaylarıyla ele alınıyor. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde, zirvenin neden tarihi önem taşıdığı, Türkiye'nin ittifak içindeki rolü ve masadaki kritik başlıklar uzman değerlendirmeleriyle değerlendiriliyor. Bölgedeki sıcak gelişmeler kapsamında ise İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'da düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişinin katılımı ve bunun bölgesel dengelere olası etkileri masaya yatırılıyor. Habertürk Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu. Daha Az Göster