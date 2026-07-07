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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

        Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş'ın yeni transferi 29 yaşındaki Alman file bekçisi Alexander Nübel'in, bu akşam saat 19.30 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.

        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci takviyesinde mutlu sona ulaştı...

        Siyah-beyazlılar Bayern Münih'te forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel'i renklerine bağladı.

        5+5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

        Alman eldiven için Beşiktaş'ın kasasından 5+5 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak. Beşiktaş'ın oyuncuyla ise 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

        BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

        Deneyimli kaleci, Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek ve transferde son detayları konuşmak için bu akşam 19.30 sıralarında İstanbul'a gelecek.

        Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Nübel, 49 maçta 4 bin 470 dakika sahada kaldı. Alexander Nübel bu süreçte kalesinde 70 gol görürken, 14 maçta ise kalesini korumayı başardı.

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