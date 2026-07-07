Prens Harry ile kraliyet arasında yeni kriz! Buckingham Sarayı'nda kalma izni son anda iptal edildi

Kraliyet ailesindeki çekişmenin yakın zamanda son bulmayacağı, Prens Harry'nin yapacağı İngiltere ziyaretinde kraliyetin aldığı tutumla bir kez daha anlaşıldı.

2020 yılında kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, bugün itibarıyla bir hafta sürecek etkinliklere katılmak için ülkesi İngiltere'ye döndü. Babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William ile arası açık olduğu bilinen Prens Harry'nin İngiltere'deyken devlet korumasına alınmayacağı açıklandı. İngiliz vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi tarafından Harry ve ailesine güvenlik sağlanmayacağının ortaya çıkması, Prens'i kızdırdı.

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SARAY ÖNCE TEKLİF ETTİ, SONRA TEKLİFİ GERİ ÇEKTİ

Buckingham Sarayı, Prens Harry'ye Londra'dayken kraliyet konutlarından birinde kalması için davette bulunmuştu. 4 Temmuz Cumartesi günü, Prens Harry'nin de bu teklifi kabul ettiği öğrenilmişti. Ancak daha sonra Saray'ın, aynı akşam bu teklifi geri çektiği belirtildi.

Prens Harry'nin sözcüsü bu gelişmeyle ilgili bir açıklama yayımlayarak, "Geçtiğimiz hafta Buckingham Sarayı'ndan Dük'ün kraliyet konutunda konaklama teklifini kabul etmediğini gösteren çok sayıda bilgilendirmeden haberdarım. Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi'nin, ailesine güvenlik sağlamama kararı sonrasında Dük, geçen haftayı alternatif güvenlik düzenlemeleri yapmakla geçirdi. Bu düzenlemeler tamamlandıktan sonra, hafta sonu için kendisine sunulan konaklama teklifini resmen kabul edebildi" dedi.

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KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Açıklamada sözcü ayrıca, "Bu nedenle, Associated Newspapers Limited davasındaki kararın gerekçe gösterilmesiyle teklifin geri çekilmiş olması hayal kırıklığı yaratmaktadır. Ancak Buckingham Sarayı, söz konusu karardan geçen perşembe gününden beri haberdardır. Dolayısıyla konaklama teklifini resmen kabul ettikten sonra, son anda neden geri çektiği belirsizdir" ifadesini kullandı.

Kraliyet tarafından yapılan açıklamada ise Prens Harry'nin, kraliyet konutunda konaklama teklifine zamanında yanıt vermediği ve bu nedenle Buckingham Sarayı'nda kalamayacağının kendisine bildirildiği belirtildi.

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EŞİ VE ÇOCUKLARI ABD'DE KALDI

Prens Harry, İngiltere'deki etkinliklere tek başına katılacak; eşi Meghan Markle ile çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet, güvenlik endişeleri nedeniyle Londra'ya gitmedi.

Prens Harry, İngiltere'deki gezisinde bazı yardım kuruluşlarına destek göstermenin yanı sıra gazi askerlere yardım amacıyla kendisinin başlattığı Invictus Oyunları için de destek toplamayı amaçlıyor. Prens Harry'nin programında, gelecek yıl oyunlara ev sahipliği yapacak Birmingham kentine hafta içinde bir ziyaret de bulunuyor.

AİLESİYLE GÖRÜŞECEK Mİ?

İngiltere gezisiyle birlikte Prens Harry'nin ailesiyle ilişkilerini onarmaya çalıştığı yönündeki spekülasyonlar da gündemde. Harry'nin, babası Kral Charles ile görüşüp görüşmeyeceği merak konusu. Kral Charles'ın, 2022 yılında İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlama törenlerinden bu yana Birleşik Krallık'a gelmeyen torunları Archie ve Lilibet'i görme fırsatı bulup bulamayacağı da tartışılıyor.

Güvenlik konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bu buluşmanın olamayacağı gündemde. Çünkü Meghan Markle ve çocuklar, ABD'de kaldı, Londra'da Prens Harry'ye katılmadı. Ancak ziyaretin başkentin dışındaki daha sonraki bölümüne gelmeleri mümkün olabilir. Prens Harry'nin ziyaret sırasında ağabeyi Prens William ile görüşmesi beklenmiyor.

Öte yandan Prens Harry'nin Associated Newspapers'a karşı açtığı dava bugün, yani Harry'nin İngiltere'ye döndüğü ilk gün başladı. Daily Mail'in yayıncısı olan Associated Newspapers şirketine karşı, kendisi hakkında telefon dinleme dahil hukuka aykırı şekilde bilgi topladığı iddiasıyla açtığı davanın sonucu bekleniyor.

Harry, Daily Mail ve Mail on Sunday'i yayımlayan gazete grubunun haberler için bilgi edinirken hukuka aykırı yöntemler kullandığını iddia ederken, yayıncılar bu iddiaları kesin bir dille reddetti.