Zirve Swap beklentisi

Yüksek faizin gölgesindeki Borsa İstanbul önce yüzde 0,99 gelen enflasyon rakamı ardından umut bağladığı NATO zirvesi gibi Türkiye için olumlu gelişmelere rağmen oldukça temkinli hareket ediyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımı ve Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri piyasada iyimserliği artırsa da rakamlara yansıması henüz görülmüyor.

Ankara'da yapılan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının kaldıracağını ve 5 adet F-35 uçağı için el sıkışıldığını ayrıca KAAN uçağının motorları için görüşüleceğini açıkladılar. Buna rağmen Borsa İstanbul'da önemli bir hareket olmadı. Borsa günü 0.50 yükselişle 14 bin 495 puandan kapattı. Borsa kulislerinde ise şu anda bir süre önce gündeme gelen ABD ile Londra üzerinden bir swap hattı açılmasının zirvede görüşülüp zirve sonrası açıklanacağı beklentisi konuşuluyor. Özellikle Ortadoğu'daki fonların Türkiye'de TL cinsi yatırım yaptığında karşılığında kendisini hedge edeceği bir mekanizmaya sahip olmayı arzuladığı diğer yabancı fonların da aynı istekte olduğu ifade ediliyor.

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AÇIĞA SATIŞ İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

Ekonomi yönetimi, paralelinde Borsa İstanbul ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da yabancı yatırımcının isteklerine kayıtsız kalmıyor. Nitekim savaşın başladığı 28 Şubat'ta başlatılan açığa satış yasağı kaldırıldı ve birkaç hisse hariç bunun piyasaya önemli bir olumsuz etkisi görülmedi. Bu nedenle swap isteğinin yerine getirilmesi için zirvede ABD'li yetkililer ile görüşülmesinin olası olduğu dile getiriliyor. Bu arada dün Takasbank tarafından fonlarla ilgili düzenleme yapıldığını da hatırlatalım.

FONLARLA İLGİLİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Borsanın önümüzdeki en büyük engellerden birisini ise enflasyon ve faizin yanı sıra MSCI'ın uyarıları olduğu anlaşılıyor. MSCI, Türkiye piyasasında Kasım 2026 MSCI Endeks İncelemesi’ne kadar yeterli, somut ve güvenilir ilerleme görülmezse, MSCI Türkiye endeksi ve ilgili hisseler için yeni bir danışma süreci başlatabileceğini açıklamıştı.

Haziran ayının sonlarında 2026 Piyasa Sınıflandırması İncelemesi’ni yayımlayan MSCI, “Uluslararası kurumsal yatırımcılar, belirli küçük ölçekli ve halka açık şirketlerle yakından bağlantılı bazı fonların sahip olduğu hisselerde olası koordineli işlem davranışlarının tekrar eden örneklerini MSCI’ye ilettiler. Bu durumun, serbest dolaşımdaki pay tahminlerini yapay şekilde yükseltme etkisi yarattığı belirtildi” demişti.

Kaynaklar, MCSI'ın bu uyarısı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) düzenleme yaptığını belirtiyor. Başta enflasyon ve temmuz toplantısında Merkez Bankası'ndan beklenen fiili faiz indirimi (yüzde 37 olan haftalık repo oranından fonlanmaya dönelmesi bekleniyor) ile NATO zirvesi gibi olumlu gelişmelere rağmen yerinde sayan borsada da özellikle fonlarla ilgili beklenen SPK düzenlemesinin temkinli olunmasında etkili olduğunu belirtiyor.