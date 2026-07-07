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        Haberler Spor Futbol Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!

        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!

        Norveç mağlubiyetinin ardından milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Neymar, ilk kez milli formayı giydiği statta son kez sahaya çıktı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, gözyaşları içinde yaptığı veda konuşmasıyla futbol dünyasını duygulandırdı.

        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 16:17 Güncelleme:
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        Neymar, Norveç'e kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamada milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Brezilya Milli Takımı ile ilk maçına 2010 yılında ABD karşısında New Jersey Stadyumu’nda çıkan, aynı stadyumda milli takım formasını son kez giydi. Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, Brezilya ile 4 Dünya Kupası’nda yer alıp, şampiyonluk yaşayamayan ikinci futbolcu oldu.

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        "BU STATTA BAŞLAMIŞTIM, BURADA NOKTAYI KOYDUM"

        New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Bu statta başlamıştım, burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

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        Bu sözler, sadece bir dönemin değil, koca bir neslin futbol hayallerinin bitiş çizgisiydi. Takvimler 10 Ağustos 2010'u gösterdiğinde, henüz 18 yaşındaki o sıska çocuk, New Jersey’deki MetLife Stadyumu'nda ABD’ye karşı ilk kez giymişti o efsanevi sarı formayı. Kaderin garip bir cilvesi olarak, yeşil sahanın ortasında gözyaşlarına boğularak "Seleção" defterini kapattığı yer de yine aynı stat oldu...

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        Bir nesil onu "Yeni Pele" unvanıyla, futbolun tahtına oturacak mutlak hükümdar olarak izledi. Santos günlerinde ayağına topu her aldığında 'Samba'yı tribünlere taşıyan o zayıf çocuk için her şey hazırdı. Taht onun için süslenmiş, taç başının üzerine koyulmak için bekletilmişti. Ancak futbol tanrıları, Neymar için bambaşka ve hayli trajik bir senaryo yazmıştı.

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        Neymar’ın Brezilya formasıyla imtihanı, hep en zirveye yaklaşmışken elinden kayıp giden kupaların tarihi oldu:

        2014'te ev sahibi oldukları turnuvada dünyayı sallamaya hazırlanırken, çeyrek finaldeki o talihsiz sakatlıkla omurgası kırıldı. O sedyeyle sahayı terk ederken, Brezilya futbolu da tarihinin en büyük trajedisine, 7-1'lik Almanya bozgununa sürüklendi.

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        2018 ve 2022... Rusya'da ve Katar'da sırtındaki 10 numaranın ağırlığıyla savaştı. Goller attı, sihir yaptı ama takımını o eşikten atlatmaya yetmedi. Son Dünya Kupası: Ve en acı veda... Kader, her defasında ondan bir şeyler çaldı.

        Evet, belki vitrinine o en çok arzuladığı altın kupayı koyamadı. Belki Pele gibi, Ronaldo gibi "mutlak kral" ilan edilmedi. Hep bir "acaba"ların, sakatlıkların ve saha dışı fırtınaların gölgesinde kaldı.

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        Ama Neymar’ı sadece kupalarla ölçmek, onun futbolun ruhuna üflediği sihre haksızlık olur. O; estetiğin, öngörülemezliğin ve sokak futbolunun modern arenalardaki son temsilcilerinden biriydi.

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        Brezilya formasına attığı imza belki kupasız bitti ancak futbol tarihinin en büyüleyici, en yetenekli ve en hüzünlü figürlerinden biri olarak hafızalardaki yerini sonsuza dek aldı. Prens, tacı hiç takamadı ama ardında silinmez bir iz bıraktı.

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