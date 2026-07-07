Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!

2018 ve 2022... Rusya'da ve Katar'da sırtındaki 10 numaranın ağırlığıyla savaştı. Goller attı, sihir yaptı ama takımını o eşikten atlatmaya yetmedi. Son Dünya Kupası: Ve en acı veda... Kader, her defasında ondan bir şeyler çaldı.

Evet, belki vitrinine o en çok arzuladığı altın kupayı koyamadı. Belki Pele gibi, Ronaldo gibi "mutlak kral" ilan edilmedi. Hep bir "acaba"ların, sakatlıkların ve saha dışı fırtınaların gölgesinde kaldı.