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        Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki file bekçisi, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 19:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kartal, Nübel'e kavuştu!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel'e kavuştu....

        Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki file bekçisi İstanbul'a geldi.

        Nübel'i taşıyan uçak saat 19.30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

        "SABIRSIZLANIYORUM"

        İlk açıklamasını havalimanında yapan Nübel, "Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Stadımızla alakalı çok güzel şeyler duydum. Beşiktaş taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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        5+5 MİLYON EURO ÖDENECEK

        Alman eldiven için Beşiktaş'ın kasasından 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 10 milyon Euro çıkacak.

        Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçireceği Nübel ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

        49 MAÇTA 70 GOL YEDİ

        Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Nübel, 49 maçta 4 bin 470 dakika sahada kaldı. Alexander Nübel bu süreçte kalesinde 70 gol görürken, 14 maçta ise kalesini korumayı başardı.

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