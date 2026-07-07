2026 Dünya Kupası son 16 turunda son şampiyon Arjantin, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 yenmeyi başardı ve çeyrek finale yükseldi.

Afrika ekibi 15'te Yasser İbrahim ile 67'de Zico ile 2-0'ı yakaladı.

79. dakikadan sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Tangocular'ın gollerini ise 79'da Romero, 83'te Messi ve 90+2'de Enzo Fernandez kaydetti.

Son 8 takım arasına adını yazdıran son şampiyon Arjantin, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının galibiyle karşılaşacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Son şampiyon Arjantin'in yavaş bir tempoyla başladığı karşılaşmada, ilk 15 dakika içinde Attia'nın sağ taraftan yaptığı ortaların ilkinden yararlanamayan Mısır, ikincisinde Ibrahim ile skor üstünlüğünü yakaladı.

REKLAM

Orta sahada istediği tempo ve hızı yakalayamayan Arjantin, ilk yarının kalan bölümünde çok net pozisyonlar elde etse de kaleci Shobeir'in maça damga vuran kurtarışlarını geçemedi.

Messi'nin penaltı vuruşunda gole izin vermeyen 26 yaşındaki Shobeir, Mac Allister ve Alvarez'in yakın mesafeden beraberlik denemelerini de etkisiz bıraktı.

15. dakikada Mısır 1-0 öne geçti. Ceza alanının hemen önünde topla buluşan Attia'nın ortasına iyi yükselen Ibrahim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada Paredes'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Tagliafico, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem François Letexier, penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada atışı kullanan Lionel Messi'nın vuruşunda, kaleci Shobeir soluna gelen topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada De Paul'ün sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Mac Allister kafayla vurdu, kaleci Shobeir yakın mesafede gole izin vermedi.

31. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest atışta topun başına Messi geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, yan direğe çarpan top auta gitti.

REKLAM

39. dakikada De Paul'ün ceza alanının soluna gönderdiği topu Tagliafico bekletmeden içeri çıkardı. Alvarez'in vuruşunda kaleci Shobeir soluna giden topu son anda kornere çeldi.

ZIKO FARKI İKİYE ÇIKARDI, ARJANTİN YAKALADI!

47. dakikada Messi'nin pasıyla ceza alanı önünde buluşan De Paul'ün sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Zico, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Salah'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafından son çizgiye inen Hassan'ın içeriye çıkardığı topu Zico tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

79. dakikada Messi'nin sağdan ceza alanına ortaladığı topa Romero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Shobeir'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

82. dakikada son çizgiye inen Messi'nin çıkardığı topa Martinez kafayla vurdu, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Messi'nin sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Martinez'in vuruşunda Montiel'in kontrol edemediği meşin yuvarlak Messi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından sert şutunda üst direğe çarpan top ağlara gitti: 2-2.

90+2. dakikada Arjantin'in sağ kanattan hızlı gelişen atağında, Martinez'in arka direğe ortasında Enzo Fernandez kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 3-2.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Yasser Ibrahim savunmadan çıktı attı golü! Mısır, Arjantin karşısında önde! pic.twitter.com/TIcaKjxsDa — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

⚽ Dejavu! Mısır'dan yine kontra atak, asist yine Hassan, gol yine Ziko! Mısır bu kez iki farklı önde! pic.twitter.com/99HKoa0BCz — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

⚽ Romero Arjantin'in umutlarını canlandırdı! Messi yine tarihe geçti! pic.twitter.com/UmD62K4J8x — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

⚽ İnanılmaz maç! Arjantin 5 dakikada geri döndü! Messi bu kez golü attı maçta şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/D3FXN5obQ5 — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

⚽ Atlanta'da unutulmaz bir maç!! Arjantin 90+2'de Enzo Fernandez'le öne geçti! Mısır 2-0'ı koruyamadı! pic.twitter.com/vtmPxLndhx — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

Stat: Atlanta

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 73 Montiel), Romero (Dk. 90+5 Otamendi), Lisandro Martinez, Tagliafico (Dk. 66 Gonzalez), De Paul (Dk. 66 Lautaro Martinez), Paredes, Mac Allister, Fernandez, Messi, Alvarez (Dk. 90+5 Medina)

Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez, Ashour (Dk. 46 Fathi), Attia, Lasheen (Dk.90+6 Zizo), Hassan (Dk. 74 Trezeguet), Muhammed Salah, Zico (Dk. 80 Marmoush)

Goller: Dk. 15 Ibrahim, Dk. 67 Zico (Mısır), Dk. 79 Romero, Dk. 83 Messi, Dk. 90+2 Enzo Fernandez (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 90+3 Shobeir, Dk. 90+4 Fathi, Dk. 90+8 Attia, Dk. 90+9 Hossam Hassan (teknik direktör) (Mısır)