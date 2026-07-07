Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri karşıladı
NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği tertiplendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri ve eşlerini karşıladı.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 19:43 Güncelleme:
NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği tertiplendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri ve eşlerini karşıladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve eşi de resepsiyona katılan isimler oldu.
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Resepsiyona, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi de katıldı.
Resepsiyona katılan bir diğer çift ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigette Macron oldu.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eşi de resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.
*Fotoğraflar: AA
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