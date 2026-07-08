Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 61 yaşındaki M.G., iş yerinin önüne gittiği ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet Gülen, yengesi 58 yaşındaki Emine Gülen ile yeğeni 39 yaşındaki Resul Gülen'i silahla öldürdü. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın, arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı öğrenildi
Ordu'da kan donduran olay, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana geldi.
ANNE, BABA VE OĞUL ÇALIŞIYORDU
DHA'daki habere göre Mehmet (66) ve Emine Gülen (58) çifti ile oğulları Resul (39) işletmeciliğini yaptıkları iş yerinde çalışırken, araçla M.G. (61) geldi.Kardeşi tarafından öldürülen ağabey Mehmet Gülen.
ÜÇÜNE DE KURŞUN YAĞDIRDI
Burada, iş yerinin önünde taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.G., elindeki silahla ağabeyi Mehmet Gülen ile yengesi ve yeğeninin vurdu.Amcası tarafından öldürülen yeğen Resul Güven.
YEĞENİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Resul Gülen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.Öldürülen Emine Gülen.
AĞABEYİ VE YENGESİ HASTANEDE ÖLDÜ
Emine ve Mehmet Gülen de sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın, arazi kavgası nedeniyle yaşandığı öğrenildi.