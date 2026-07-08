Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı

        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 61 yaşındaki M.G., iş yerinin önüne gittiği ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet Gülen, yengesi 58 yaşındaki Emine Gülen ile yeğeni 39 yaşındaki Resul Gülen'i silahla öldürdü. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın, arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı

        Ordu'da kan donduran olay, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana geldi.

        ANNE, BABA VE OĞUL ÇALIŞIYORDU

        DHA'daki habere göre Mehmet (66) ve Emine Gülen (58) çifti ile oğulları Resul (39) işletmeciliğini yaptıkları iş yerinde çalışırken, araçla M.G. (61) geldi.

        Kardeşi tarafından öldürülen ağabey Mehmet Gülen.
        Kardeşi tarafından öldürülen ağabey Mehmet Gülen.

        ÜÇÜNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

        Burada, iş yerinin önünde taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.G., elindeki silahla ağabeyi Mehmet Gülen ile yengesi ve yeğeninin vurdu.

        Amcası tarafından öldürülen yeğen Resul Güven.
        Amcası tarafından öldürülen yeğen Resul Güven.

        YEĞENİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Resul Gülen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Öldürülen Emine Gülen.
        Öldürülen Emine Gülen.

        AĞABEYİ VE YENGESİ HASTANEDE ÖLDÜ

        Emine ve Mehmet Gülen de sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın, arazi kavgası nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama

        Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. (AA)  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Ünlü çiftin aile tatili
        Ünlü çiftin aile tatili
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!