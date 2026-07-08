Ordu'da kan donduran olay, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana geldi.

ANNE, BABA VE OĞUL ÇALIŞIYORDU

DHA'daki habere göre Mehmet (66) ve Emine Gülen (58) çifti ile oğulları Resul (39) işletmeciliğini yaptıkları iş yerinde çalışırken, araçla M.G. (61) geldi.

Kardeşi tarafından öldürülen ağabey Mehmet Gülen.

ÜÇÜNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

Burada, iş yerinin önünde taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.G., elindeki silahla ağabeyi Mehmet Gülen ile yengesi ve yeğeninin vurdu.

Amcası tarafından öldürülen yeğen Resul Güven.

YEĞENİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Resul Gülen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öldürülen Emine Gülen.

AĞABEYİ VE YENGESİ HASTANEDE ÖLDÜ

Emine ve Mehmet Gülen de sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın, arazi kavgası nedeniyle yaşandığı öğrenildi.