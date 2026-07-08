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        Haberler Dünya ABD'den İran'a saldırı

        ABD'den İran'a saldırı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik bir dizi saldırı başlattıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        ABD'den İran'a saldırı

        CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri, uluslararası bir su yolunda masum sivillerin bulunduğu ticari gemileri hedef alıp saldırması nedeniyle İran’a ağır bedel ödetmek için güçlü bir dizi saldırı başlattı.

        ABD’nin gerçekleştirdiği bu saldırılar, Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye yönelik İran saldırısına karşılık olarak düzenleniyor. İran’ın sergilediği bu saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesi açıkça ihlal eden bir eylemdir." ifadelerine yer verildi.

        PATLAMA SESLERİ DUYULDU

        İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

        İran'ın devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde birkaç patlama sesi duyulduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu.

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