Derya Uluğ: Bu yıl evleneceğiz
Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile üç hafta önce nişanlanan şarkıcı Derya Uluğ, heyecanını paylaşarak evlilik tarihine dair açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Derya Uluğ, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.
Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Burası başka oluyor, başka hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız, sürprizlerimiz var" dedi.
"ŞIMARIK İNSANLARI SEVMEM"
Derya Uluğ, gazetecilerin "Şımarık biri misiniz?" sorusuna gülerek "Ben şımarık insanları sevmem. Bazen herkes şımarır. Bazen herkesin buna hakkı da var" yanıtını verdi.
"KAHVEYE BAL KOYDUK"
Öte yandan uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile üç hafta önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Uluğ, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: Gerçekten farklı bir heyecanmış. Herkes söylüyordu, biz de bu heyecanı yaşamış olduk. Nişanı atlattık. Kahveye bal koyduk, bal gibi olsun diye... Şimdi nişan oldu, evlilik sorusu geliyor. Evlenenleri şimdi daha iyi anlıyorum. Evlendikten sonra da 'Çocuk ne zaman?' diye soracaksınız.
Ayrıca düğün tarihlerinin henüz netleşmediğini söyleyen şarkıcı, "Tarihimiz henüz belli değil ama bu sene içinde düğünü planlıyoruz" dedi.