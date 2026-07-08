Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı sokak ortasında atılan havai fişek mahalle sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi. Havai fişek seslerine uyanan vatandaşlardan biri, "Önce deprem oldu sandım, sonra düğün var zannettim" derken, bir diğeri ise, "Gece patlama sesi oldu o anda yatsı namazı kılıyord... Daha Fazla Göster

Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı sokak ortasında atılan havai fişek mahalle sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi. Havai fişek seslerine uyanan vatandaşlardan biri, "Önce deprem oldu sandım, sonra düğün var zannettim" derken, bir diğeri ise, "Gece patlama sesi oldu o anda yatsı namazı kılıyordum. Baya bir korktum. Hatta maç var zannettim" sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı. (İHA) Daha Az Göster