Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla cuma günü TBMM’ye sunulan, en düşük emekli aylığının artırılmasını da düzenleyen torba kanun teklifinde turizm sektörüne yönelik prim teşvikine de yer verildi. Turizm sektöründe işçi başına günlük 116,67 TL prim desteği sağlanacak. Ayda 30 gün çalışan işçi için verilecek destek tutarı 3 bin 500 lira olacak. Prim desteği İşsizlik Sigortası Fonundan finanse edilecek.

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Prim desteğinden Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesisleri yararlanacak. Söz konusu tesislerde bu yıl mayıs – aralık aylarında istihdam edilen işçiler için prim teşviki sağlanacak.

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YABANCI İŞÇİLERE UYGULANMAYACAK

Turizm sektöründe çok sayıda yabancı işçi çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2025 yılında 350 bin yabancı işçiye verilen çalışma izninin 43 bin 521’i konaklama sektörüne ait bulunuyor.

Turizm sektörüne sağlanan prim teşviki, yabancı uyruklu işçiler ile sosyal güvenlik destek primine tabi olan emekli işçilere ve yurt dışında çalışan Türk vatandaşı işçilere uygulanmayacak.

BORCUNU TECİL EDEN İŞVERENLER DE YARARLANACAK

Prim teşvikinden yararlanabilmek için iş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekiyor. Ancak, SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve taksitlendirenler bu taksitlendirme devam ettiği sürece teşvikten yararlanacaklar.

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Mevcut bir işletmenin kapatılarak, değişik ad, unvan veya iş birimi altında açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması veya destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edildiğinin tespit edilmesi halinde sağlanan teşvik gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

Devlet tarafından sağlanan her türlü prim teşvikinde, sigortasız işçi çalıştıran veya kazançları eksik bildirenlere yaptırım uygulanıyor. Prim desteği sağlanırken bu durumun ortaya çıkması halinde prim desteği iptal ediliyor.

Bu destekten yararlanan iş yerlerinin aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanması halinde, verilecek destek tutarı, söz konusu teşvik, destek ve indirimler uygulandıktan sonra ödenmesi gereken sigorta primi tutarını aşamayacak.

OTELİN FAAL OLMADIĞI DÖNEMDE PRİM TEŞVİKİ UYGULANMAYACAK

Teklife göre prim teşviki mayıs – aralık aylarında çalıştırılan işçileri kapsayacak. Ancak, destek, tesislerin faaliyette bulunduğu aylarla sınırlı tutulacak. Sezon dışında kapalı olan tesisler destekten yararlanamayacaklar.

1,7 MİLYON İŞÇİ İÇİN DESTEK

Kanun teklifinin etki analizine göre, konaklama tesislerinde mayıs – aralık döneminde çalışan toplam 1 milyon 733 bin işçi için yaklaşık 5,36 milyar lira destek sağlanacak. Bu sayı, 7 aylık dönemde istihdam edilen toplam işçi sayısını ifade ediyor.