NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Zirve öncesindeki açıklamalarında "Rusya uzun vadeli bir tehdit olarak ele alınacak" ifadelerini kullanan Rutte, bugün liderlerle birlikte Ukrayna, Rusya, İran konularını ele alacaklarını belirtti.

Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün Haberi Görüntüle

Rutte'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek. Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonuncunda NATO güçlenmiş olacak. Avrupalı müttefiklerimiz var. İlk defa savunma harcamaları ABD ve Avrupa arasında eşitlendi. Bu yıl yüzde 4'e ulaşıyoruz.

Bu sadece Trump'ın ısrarı sonucu olmuyor, Rusya'nın tehdit olduğunu görüyoruz. NATO daha güçlü, Avrupa daha güçlü. İran konusunu da ele almayı bekliyoruz. İran'ın nükleer kapasitesi olmamalı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması kritik önemde."

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Rutte, "ABD'nin İran'a saldırıları oldu. Bunun bu zirveyi gölgeleyeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "İran bu ateşkesi ihlal etti ve karşılığında bu oldu." yanıtını verdi.

Rutte, "Rusya hakkında iki sene önce başka şeyler söylenirken bu zirvede nasıl ele alınacak?" sorusuna "Rusya uzun vadeli bir tehdit olarak ele alınacak." yanıtını verdi.

NATO Genel Sekreteri,"Rusya'ya ve Putin'e mesajınız nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu ittifak 1 milyar insan Kanada ABD ve Avrupa. Biz topraklarımızın her santimini koruyacağız. Kimseye saldırmayacağız, demokrasimizi ve topraklarımızı koruyacağız. Bizimle oynamayın."