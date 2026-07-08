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        Haberler Keşfet Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Listede tam 6 Türk lezzeti var! Biri ilk 10'da

        Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Listede tam 6 Türk lezzeti var! Biri ilk 10'da

        Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı. Akdeniz mutfağının öne çıktığı listenin zirvesinde Girit'e özgü Dakos yer aldı. Türkiye'den ise tam 6 geleneksel lezzet sıralamaya girmeyi başardı. Peki dünyanın en iyi salataları arasında hangi Türk salataları var, hangisi ilk 10'a girdi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:15 Güncelleme:
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        1

        Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Salatası" listesini güncelledi. Kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan sıralamada Akdeniz mutfağı öne çıktı. Listenin zirvesinde Yunanistan'ın Girit Adası'na özgü Dakos yer alırken, Türkiye'den tam 6 geleneksel salata ilk 60'a girmeyi başardı. İşte dünyanın en iyi salataları arasında gösterilen o lezzetler ve sıralamadaki yerleri...

        2

        ZİRVEDE GİRİT'İN ÜNLÜ DAKOS'U YER ALDI

        Listenin ilk sırasında bulunan Dakos, Girit mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. Arpa gevreği üzerine olgun domates, myzithra peyniri, zeytin, kapari, taze kekik ve zeytinyağı eklenerek hazırlanan bu geleneksel tarif, genellikle hafif bir akşam yemeği ya da meze olarak tüketiliyor.

        Dakos'u benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise feta yerine Girit'e özgü myzithra peynirinin kullanılması. Bazı tariflerde deniz rezenesi de salataya eşlik ediyor.

        3

        BULGARİSTAN İLK 10'A DAMGA VURDU

        Dünyanın en iyi salataları listesinde Bulgaristan'ın üç farklı lezzetle ilk 10'a girmesi dikkat çekti. Ovcharska salatası ikinci, Snezhanka üçüncü, Shopska salatası ise sekizinci sırada yer aldı.

        Mantar, yumurta ve jambonla hazırlanan Ovcharska salatası özellikle yaz aylarında serinletici özelliğiyle öne çıkarken, yoğurt bazlı Snezhanka soğuk servis edilen hafif tarifler arasında gösteriliyor. Shopska salatası ise domates, salatalık, biber ve Bulgar peyniriyle ülkenin simge yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor.

        4

        TUNUS MUTFAĞINDAN İKİ LEZZET İLK 5'TE

        Tunus mutfağına ait iki farklı salata, listenin en üst sıralarında kendine yer buldu. Haşlanmış havuçtan hazırlanan Houria, ezme kıvamındaki yapısıyla dördüncü sıraya yerleşti. Közlenmiş sebzelerle hazırlanan Mechouia ise zengin aroması sayesinde beşinci sırada yer aldı.

        Her iki tarif de Tunus'ta hem ana yemeğin yanında hem de meze olarak sıkça tüketiliyor. Baharatlar ve zeytinyağıyla zenginleştirilen bu salatalar, ülkenin en bilinen geleneksel lezzetleri arasında gösteriliyor.

        5

        TÜRKİYE'DEN 6 GELENEKSEL SALATA LİSTEDE

        Türk mutfağı, dünyanın en iyi 100 salatası listesinde toplam 6 lezzetle gövde gösterisi yaptı. Türkiye, elde ettiği bu dereceyle listede en fazla geleneksel salatayla temsil edilen ülkeler arasında dikkat çekti.

        Uluslararası sıralamada göğsümüzü kabartan lezzetlerimiz ve yerleri şu şekilde tescillendi:

        6

        Antalya usulü piyaz: 9. sıra

        7

        Mersin usulü kısır: 17. sıra

        8

        Patlıcan salatası: 27. sıra

        9

        Semizotu salatası: 43. sıra

        10

        Zeytin piyazı: 54. sıra

        11

        Çoban salatası: 60. sıra

        12

        ANTALYA PİYAZINI FARKLI KILAN ÖZELLİK: SOSU

        Türkiye'nin en yüksek sıradan listeye giren lezzeti Antalya usulü piyaz oldu.

        Ülkenin birçok bölgesinde kuru fasulye, soğan ve maydanozla hazırlanan piyaz, Antalya'da tahin, limon suyu ve sirkeyle hazırlanan özel sosuyla farklılaşıyor.

        Domates, haşlanmış yumurta, maydanoz ve zeytinyağıyla tamamlanan tarif, özellikle köfte ve ızgara et yemeklerinin yanında ya da tek başına hafif bir öğün olarak tüketiliyor.

        13

        AKDENİZ MUTFAĞININ GÜCÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

        Dünyanın en iyi 100 salatası listesi, Akdeniz mutfağının uluslararası gastronomideki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan ve Tunus gibi ülkelerin taze sebzeler, zeytinyağı, yerel peynirler ve aromatik otlarla hazırlanan geleneksel tarifleri listenin üst sıralarında yoğunluk oluşturdu.

        Liste, salataların yalnızca yemeklerin yanında servis edilen bir garnitür olmadığını; ait oldukları ülkelerin kültürünü, yerel ürünlerini ve yüzyıllardır süregelen mutfak mirasını yansıtan önemli gastronomi değerleri arasında yer aldığını da bir kez daha ortaya koydu.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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