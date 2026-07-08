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        Haberler Gündem Hava Durumu MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?

        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın hızı ise orta kuvvette olacak. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 07:04 Güncelleme:
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        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleri ile Antalya’nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

        ANKARA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 33, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 31, Parçalı ve az bulutlu

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        HATAY: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        MALATYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 34, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 36, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 35, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 35, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 39, Parçalı ve çok bulutlu

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