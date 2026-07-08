MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın hızı ise orta kuvvette olacak. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleri ile Antalya’nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:
ANKARA: 30, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık
BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 33, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık
ADANA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 31, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 30, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI: 30, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 29, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 30, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 34, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 36, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 35, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 35, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 39, Parçalı ve çok bulutlu