Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleri ile Antalya’nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

ANKARA: 30, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 33, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

ADANA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 31, Parçalı ve az bulutlu

REKLAM

HATAY: 30, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI: 30, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 29, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 30, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

REKLAM

MALATYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 34, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 36, Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN: 35, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 35, Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA: 39, Parçalı ve çok bulutlu