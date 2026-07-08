Evden çıktıktan sonra "Kapıyı kilitledim mi?" diye dönüp kontrol edenler dikkat! Meğer nedeni düşündüğünüz gibi basit bir unutkanlık değilmiş!

BEYİN RUTİN İŞLERİ AYRINTILI ŞEKİLDE KAYDETMİYOR

Kapıyı kilitlemek, ışıkları kapatmak, ocağı kapatmak ya da arabayı kilitlemek... Bunlar her gün defalarca yaptığımız rutin davranışlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre beyin, sürekli tekrarlanan bu eylemleri zamanla "otomatik pilot" modunda gerçekleştirmeye başlıyor. Dikkatin büyük kısmı o sırada işe yetişmeye, günün planına ya da telefondaki mesaja odaklandığı için yapılan hareket ayrıntılı biçimde hafızaya kaydedilmeyebiliyor.

Bu yüzden kişi aslında kapıyı kilitlemiş olsa bile birkaç dakika sonra bu anıyı net olarak hatırlamakta zorlanabiliyor. Ortaya çıkan belirsizlik ise "Ya kilitlemediysem?" düşüncesini tetikleyebiliyor.