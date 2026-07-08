Cansu Kurtçu-Fettah Can çiftinin aile tatili

Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da konaklayacağı otelde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Rezervasyonlar kapatılırken, otel çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çeşitli liderlerle görüşmesi beklenirken, k... Daha Fazla Göster ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da konaklayacağı otelde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Rezervasyonlar kapatılırken, otel çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çeşitli liderlerle görüşmesi beklenirken, konaklamasına ilişkin dikkat çeken güvenlik protokolleri de gündemde. Daha Az Göster