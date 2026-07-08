Cansu Kurtçu-Fettah Can çiftinin aile tatili
Cansu Kurtçu ile Fettah Can, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile Bodrum Ortakent'te tatil yaparken görüntülendi
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 07:28 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fettah Can, kendisi gibi şarkıcı olan eşi Cansu Kurtçu, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
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Ortakent'te görüntülenen ünlü çift, ailecek günü plajda değerlendirdi.
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Kurtçu ile Can, gün boyunca hem denizde serinledi hem de sahilde vakit geçirdi.
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Ayrıca çocuklarıyla yakından ilgilenen Fettah Can ve Cansu Kurtçu, onlarla birlikte oyun oynadı.
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Günün ilerleyen saatlerinde ünlü çift, çocuklarıyla birlikte denize girdi.
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Çiçek desenli bir bikini giymeyi tercih eden Cansu Kurtçu, fit görünümüyle dikkat çekti.