Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Cansu Kurtçu-Fettah Can çiftinin aile tatili

        Cansu Kurtçu-Fettah Can çiftinin aile tatili

        Cansu Kurtçu ile Fettah Can, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile Bodrum Ortakent'te tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 07:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fettah Can, kendisi gibi şarkıcı olan eşi Cansu Kurtçu, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

        2

        Ortakent'te görüntülenen ünlü çift, ailecek günü plajda değerlendirdi.

        3

        Kurtçu ile Can, gün boyunca hem denizde serinledi hem de sahilde vakit geçirdi.

        4

        Ayrıca çocuklarıyla yakından ilgilenen Fettah Can ve Cansu Kurtçu, onlarla birlikte oyun oynadı.

        5

        Günün ilerleyen saatlerinde ünlü çift, çocuklarıyla birlikte denize girdi.

        6

        Çiçek desenli bir bikini giymeyi tercih eden Cansu Kurtçu, fit görünümüyle dikkat çekti.

        7

        Öte yandan 2014 yılında evlenen Cansu Kurtçu ve Fettah Can çifti, 2017'de ikiz çocukları Vera ve Oğul'u kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da konaklayacağı otelde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Rezervasyonlar kapatılırken, otel çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çeşitli liderlerle görüşmesi beklenirken, k...
        #fettah can
        #cansu kurtçu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti