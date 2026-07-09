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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!

        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!

        Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 20:21 Güncelleme:
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        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!

        Transferin hareketli takımı Beşiktaş, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Salih Özcan'ı da resmen kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlılar, milli orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

        Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        DORTMUND'DAKİ SON SEZONUNDA 11 MAÇA ÇIKTI

        28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Borussia Dortmund'da 11 maçta süre alırken, gol veya asist katkısı yapamadı.

        Salih, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

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