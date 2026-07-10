Tıp literatüründeki en ilginç fobi: 55 yıl boyunca evden çıkamayan var! Güzel kadın korkusu "Venüstrafobi" hakkında bilinmeyenler

GÜZEL KADINLARA KARŞI DUYULAN MANTIK DIŞI KORKU: VENÜSTRAFOBİ

Venüstrafobi, güzel kadınlara karşı duyulan şiddetli ve mantık dışı korku olarak biliniyor. Tıp dünyasında "caligynephobia" olarak adlandırılan bu durum, basit bir utangaçlığın çok ötesinde fiziksel reaksiyonlara neden oluyor.