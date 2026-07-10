Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 34, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 27, Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 34, Parçalı bulutlu

MANİSA: 34, Parçalı az bulutlu

MUĞLA: 33, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 30, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BURDUR: 33, Parçalı bulutlu, güneybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA: 31, Parçalı çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 28, Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu

ARDAHAN: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yağışlı

MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık

VAN: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık