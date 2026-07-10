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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu

        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların; Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı bildirildi. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. İllerimizde hava durumu şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 07:07 Güncelleme:
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        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

        ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 34, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 27, Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 34, Parçalı bulutlu

        MANİSA: 34, Parçalı az bulutlu

        MUĞLA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 30, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURDUR: 33, Parçalı bulutlu, güneybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ÇANKIRI: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA: 31, Parçalı çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 28, Parçalı zamanla çok bulutlu

        KARS: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ARDAHAN: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yağışlı

        MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık

        VAN: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık

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