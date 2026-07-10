Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların; Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı bildirildi. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. İllerimizde hava durumu şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:
ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 34, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 27, Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 34, Parçalı bulutlu
MANİSA: 34, Parçalı az bulutlu
MUĞLA: 33, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 30, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 33, Parçalı bulutlu, güneybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA: 31, Parçalı çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 28, Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu
ARDAHAN: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yağışlı
MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık
VAN: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık