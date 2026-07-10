Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı! Spider Man'den Nolan'a Temmuz ayında vizyona girecek filmler!

MOANA (10 TEMMUZ 2026)

Temmuz vizyon takviminin en çok merak edilen yapımlarından Moana, okyanusun ötesinden gelen yeni bir macera ile dönüyor. Hem genç izleyicilerin hem de ailelerin favorisi olmaya şimdiden aday olan film, yaz ruhuna çok yakışacak görsel bir şölen sunuyor.