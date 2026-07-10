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        Haberler Yaşam Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı! Spider Man'den Nolan'a Temmuz ayında vizyona girecek filmler!

        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı! Spider Man'den Nolan'a Temmuz ayında vizyona girecek filmler!

        Yaz tatilinin başlamasıyla sinema salonları canlanıyor! Animasyondan korkuya, efsanevi destanlardan süper kahramanlara kadar temmuz ayının vizyon takvimini sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        1

        The Odyssey ile antik çağlara gidecek, Kötü Ruh ile gerilimi hissedecek, Örümcek-Adam ile maceraya doyacaksınız. İşte temmuz ayının öne çıkan yapımları...

        2

        MİNYONLAR VE CANAVARLAR (2 TEMMUZ 2026)

        Temmuz ayının açılışını yapan Minyonlar ve Canavarlar, yaz tatilinin yüksek enerjisini sinema salonlarına taşıyor. Özellikle çocuk izleyicilerin ve animasyon tutkunlarının ilgisini çeken bu eğlenceli yapım, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor.

        3

        VİRGİNİA WOOLF'TAN GECE VE GÜNDÜZ (3 TEMMUZ 2026)

        Edebiyat dünyasının güçlü kalemlerinden Virginia Woolf'un aynı isimli eseri beyazperdeye uyarlanıyor. Gece ve Gündüz, başarılı kurgusuyla dram ve edebiyat uyarlamalarını seven seyircileri salonlara çekecek, derinlikli bir sinema deneyimi vadediyor.

        4

        MOANA (10 TEMMUZ 2026)

        Temmuz vizyon takviminin en çok merak edilen yapımlarından Moana, okyanusun ötesinden gelen yeni bir macera ile dönüyor. Hem genç izleyicilerin hem de ailelerin favorisi olmaya şimdiden aday olan film, yaz ruhuna çok yakışacak görsel bir şölen sunuyor.

        5

        KÖTÜ RUH: CEHENNEM ATEŞİ / EVİL DEAD BURN (10 TEMMUZ 2026)

        Korku ve gerilim severlerin favori serilerinden olan yapım, Cehennem Ateşi ile tansiyonu zirveye taşıyor. Meraklılarını fazlasıyla tatmin edecek sahneleriyle öne çıkan film, yaz ortasında gerçek bir karanlık arayanların ve türün sadık tutkunlarının ilk adresi olacak.

        6

        THE ODYSSEY (17 TEMMUZ 2026)

        Antik Yunan'ın efsanevi destanlarından ilham alan The Odyssey, devasa prodüksiyonuyla sinemalarda hayat buluyor. Mitoloji meraklılarını cezbedecek epik atmosferi ve geniş çaplı hikayesiyle temmuz ayının en gösterişli gişe canavarlarından biri olmaya hazırlanıyor.

        7

        ÖRÜMCEK-ADAM: YEPYENİ BİR GÜN (31 TEMMUZ 2026)

        Süper kahraman evreninin en sevilen karakterlerinden Örümcek-Adam, ayın kapanışını muazzam bir enerjiyle yapıyor. Aksiyon ve maceranın hız kesmediği bu yeni hikaye, vizyon takviminin yüksek ilgi gören ve gişe rekorları kırması beklenen yapımlarının başında geliyor.

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