HSBC, Fed'in daha sıkı para politikası beklentileri ve doların güç kazanmasının etkisiyle altın fiyatlarına ilişkin 2026 ve 2027 tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Banka, 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 4 bin 864 dolardan 4 bin 560 dolara, 2027 yılı tahminini ise 5 bin dolardan 4 bin 925 dolara düşürdü.

HSBC, 2026 yılı boyunca ons altının 3 bin 800 ile 4 bin 700 dolar aralığında işlem göreceğini, yılı ise yaklaşık 4 bin 750 dolar seviyesinde tamamlayacağını öngördü. Bankaya göre 2027 yıl sonu fiyatı ise yaklaşık 5 bin 25 dolar olabilir.

Ons fiyatı bu sabah itibarıyla yaklaşık 4.115 dolardan işlem görüyor.

REKLAM

JPMORGAN DA DÜŞÜRMÜŞTÜ

Bu hafta JPMorgan da altın tahmininde düşüşe gitmişti. Banka, üçüncü çeyrekte ons altının ortalama 4.300 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4.500 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngördü. Böylece geçen ay açıkladığı 6.000 dolarlık senaryosundan önemli ölçüde geri adım atılmış oldu.

Goldman Sachs ise son dönemdeki geri çekilmeye rağmen altın konusunda yapısal yükseliş beklentisini koruyor. Banka, daha önce 5.400 dolar olarak açıkladığı yıl sonu hedefini 4.900 dolara çekse de altının uzun vadeli görünümünde önemli bir değişiklik öngörmüyor.

Morgan Stanley 2026'nın ikinci yarısında altının 5.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bank of America ise yatırımcı talebindeki zayıflık ve Fed'in sıkı para politikası nedeniyle altının 2026 sonunda yaklaşık 4.800 dolar seviyesinde bulunacağını öngörüyor.

FED VE DOLAR ALTINI BASKILIYOR

HSBC'nin son analizinde, ABD para politikasına ilişkin beklentilerde yaşanan değişimin ve bunun dolar üzerindeki etkisinin altın fiyatlarında son dönemde görülen satışların temel nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

REKLAM

Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentilerin faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azalttığına işaret edilen değerlendirmede, güçlü doların da altın üzerinde ilave baskı oluşturduğu ifade edildi.

MERKEZ BANKALARI DESTEK OLMAYA DEVAM EDEBİLİR

HSBC, kısa vadeli görünümde aşağı yönlü baskıya rağmen altının uzun vadeli temel dinamiklerinin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.

Bankaya göre son dönemde merkez bankalarının altın alımlarında yavaşlama görülse de rezerv çeşitlendirme eğilimi nedeniyle bu talep orta ve uzun vadede fiyatları desteklemeye devam edebilir. Ayrıca yılın ilk yarısında altın borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan çıkışların ikinci yarıda yavaşlayabileceği değerlendirildi.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER SINIRLI GÖRÜLÜYOR

HSBC, piyasanın büyük ölçüde daha güçlü dolar ve yüksek faiz ortamını fiyatladığını belirterek, altındaki ilave düşüşlerin sınırlı kalabileceği görüşünü paylaştı.

Raporda, küresel mali açıklar, artan kamu borçları, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin yatırımcıların güvenli liman talebini desteklemeyi sürdürebileceği ifade edildi. Bu nedenle bankanın tahminlerini aşağı çekmesine rağmen altına yönelik uzun vadeli olumlu görünümünü tamamen değiştirmediği kaydedildi.