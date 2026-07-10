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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası

        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası

        ASELSAN'a yaklaşık 1,5 milyar euroluk hava savunma görevi ASELSAN, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak yaklaşık 1,5 milyar euroluk yeni sorumluluk üstlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası

        Şirketten yapılan KAP açıklamasına göre, ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 euro olan sözleşme imzalandığı bildirildi.

        ASELSAN, sahip olduğu yeteneklerle Türkiye'nin hava savunmasına güç katıyor. Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE, tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor.

        Sistemler sistemi olarak tanımlanan ÇELİKKUBBE, "gök vatanın" dört bir yanını kapsayacak güvenlik şemsiyesi olarak dikkati çekiyor. Katmanlar halindeki sistem, çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadar tüm tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabiliyor.

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        ÇELİKKUBBE, "Hedefi tespit et, değerlendir, karar ver ve imha et" şeklinde görev yapıyor. En son SİPER’in kullanıma alınmasıyla ÇELİKKUBBE’de bütün katmanlar tamamlanarak envantere kazandırıldı. Sistemin en alçak irtifasında daha çok sürü dronlara ve kamikaze İHA’lara karşı maliyet etkin savunmayı amaçlayan KORKUT benzeri sistemler bulunuyor. ÇELİKKUBBE’nin orta katmanında HİSAR, üst katmanında ise SİPER yer alıyor.

        ÇELİKKUBBE, ASELSAN’ın uzun yıllardır geliştirdiği teknolojik yetkinliklerin bir araya getirilmesiyle kurgulanan oyun değiştirici bir yetkinlik olarak göze çarpıyor. Her geçen gün yeni kabiliyetler kazanan ÇELİKKUBBE, güncellenmeye ve örülmeye devam ediliyor.

        Türkiye'nin hava savunmadaki beyni

        ÇELİKKUBBE, tüm hava savunma unsurlarının ve silahların bir ağ yapısı altında entegre çalışmasını sağlıyor. Ortak hava resmi oluşturan ÇELİKKUBBE, bu görüntülerin gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli şekilde karar vericilere sunulmasına olanak tanıyor.

        ÇELİKKUBBE ile KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre şekilde çalışabiliyor. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de ÇELİKKUBBE içerisinde bir bütün halinde görev yapıyor.

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        İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik çözümleri, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran ÇELİKKUBBE, Türkiye’nin hava savunma alanındaki beyni durumunda bulunuyor.

        ÇELİKKUBBE’de aslan payını ASELSAN üstleniyor. ASELSAN’ın paydaşlarıyla gerçekleştirdiği ÇELİKKUBBE’nin ana misyonu, hava resminin gerçek zamanlı oluşturulup dağıtılması ve tüm algılayıcılar ile silahların bir ağ yapısı altında tam entegre çalışması olarak tanımlanıyor.

        HAKİM ile tüm unsurlar koordineli çalışıyor

        Yüksek teknoloji hava tehditlerine karşı etkinlik sağlayabilmek için tüm unsurların koordineli kullanımına ihtiyaç duyuluyor. Bu amaçla ASELSAN portföyündeki mevcut çözümler ve gelecekte devreye alınacak sistemlerin bir arada ve tam entegre çalışmasını sağlaması için ÇELİKKUBBE devreye alındı.

        ÇELİKKUBBE içerisindeki sistemlerin koordinasyon halinde çalışmasını yönetecek üst akıl çözümü HAKİM, yine ASELSAN tarafından sağlanıyor. Buna ek olarak, algılayıcı sistemler ve haberleşme çözümleri de ASELSAN tarafından geliştiriliyor.

        HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi, Türkiye'de milli imkanlarla geliştirilen ilk hava komuta kontrol sistemi olarak öne çıkıyor. HAKİM, bu özellikleriyle ÇELİKKUBBE’nin kritik bir parçası olarak görev yapıyor.

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