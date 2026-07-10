Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Son dakika: LGS sonuçları açıklandı! TIKLA ÖĞREN

        Son dakika: LGS sonuçları açıklandı! TIKLA ÖĞREN

        Son dakika... 2026 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarına sonuç sorgulama ekranı üzerinde belirtilen alana TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisini girerek ulaşabilecekler. İşte LGS sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        LGS sonuçları açıklandı. Son dakika gelişmesi sonrasında lise giriş sınavına giren binlerce öğrenci ve velileri merak içerisinde "LGS sonuçları nasıl bakılır / öğrenilir?" ve "LGS sonuçları nereden bakılır?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından "LGS sonuçları açıklandı mı?" ve "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da cevabını bulmuş oldu. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı ve meb.gov.tr LGS sonuçları TC No ve Okul No ile sorgulama ekranı...

        2

        Adım Adım LGS Sonuç Bakma Formülü

        1.Resmi Sitelere Giriş Yapın:

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç açıklama sayfaları olan meb.gov.tr veya sonuclar.meb.gov.tr adreslerinden birini tarayıcınızda açın.

        2.Gerekli Bilgileri Doldurun:Kimlik Doğrulama.

        Karşınıza çıkan sorgulama ekranında sizden istenen T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve ekranda görünün güvenlik kodunu (rakam/harf) eksiksiz bir şekilde girin.

        3

        3.Sonuç Belgesini Görüntüleyin:Sorgulama Paneli.

        Bilgileri girdikten sonra "Sorgula" veya "Gönder" butonuna tıklayarak LGS sonuç belgenize (merkezi sınav puanınız, genel ve il yüzdelik dilimleriniz) ulaşın.

        Önemli Not: Sınav sonuç belgesi öğrencilerin adreslerine basılı evrak (posta) olarak gönderilmez. MEB'in internet sitelerinde ilan edilen sonuçlar resmi tebliğ niteliğindedir.

        4

        Sonuç belgenizde hem alt testlerdeki (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi vb.) doğru-yanlış sayılarınızı hem de asıl tercih döneminde kullanacağınız genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim bilgilerinizi görebilirsiniz.

        5

        LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        10 Temmuz’da açıklanması beklenen LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile birlikte sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve öğrenciler lise yerleştirme işlemlerini yine MEB tarafından yayımlanacak takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.

        LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        6

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        LGS kapsamında tercih sürecinin 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği öngörülüyor. Öğrenciler bu tarihlerde lise tercihlerini tamamlayarak yerleştirme sürecine dahil olacak.

        Yerleştirme sonuçlarının ve boş kalan kontenjanların ise 5 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Bu duyurunun ardından yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başlayacak.

        7

        Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil başvuruları ile sonuçlarının 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu süreçte öğrenciler, tercihlerini güncelleyerek daha uygun okullara yerleşme şansı elde edebilecek.

        8

        LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

        LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatabilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri dikkate alınacak.

        9

        Tercih işlemleri öncesinde MEB tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenmeli. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de kılavuzda belirtilen kurallara göre yapabilecek. Tercih listesinin oluşturulmasının ardından işlemlerin okul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.

        10

        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Müşteri olarak bulunduğu kafede kurşunların hedefi oldu

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada kafede müşteri olarak bulunan 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz, olayla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen öldürülmüştü. Savcılık soruşturmayı tamamladı. Silahla ateş açan baba ve yanındaki oğluna hapis cezası istendi. Habertürk'ten Zaf...
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!