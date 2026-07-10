Son dakika: LGS sonuçları açıklandı! TIKLA ÖĞREN
Son dakika... 2026 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarına sonuç sorgulama ekranı üzerinde belirtilen alana TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisini girerek ulaşabilecekler. İşte LGS sonuç sorgulama ekranı...
LGS sonuçları açıklandı. Son dakika gelişmesi sonrasında lise giriş sınavına giren binlerce öğrenci ve velileri merak içerisinde "LGS sonuçları nasıl bakılır / öğrenilir?" ve "LGS sonuçları nereden bakılır?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından "LGS sonuçları açıklandı mı?" ve "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da cevabını bulmuş oldu. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı ve meb.gov.tr LGS sonuçları TC No ve Okul No ile sorgulama ekranı...
Adım Adım LGS Sonuç Bakma Formülü
1.Resmi Sitelere Giriş Yapın:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç açıklama sayfaları olan meb.gov.tr veya sonuclar.meb.gov.tr adreslerinden birini tarayıcınızda açın.
2.Gerekli Bilgileri Doldurun:Kimlik Doğrulama.
Karşınıza çıkan sorgulama ekranında sizden istenen T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve ekranda görünün güvenlik kodunu (rakam/harf) eksiksiz bir şekilde girin.
3.Sonuç Belgesini Görüntüleyin:Sorgulama Paneli.
Bilgileri girdikten sonra "Sorgula" veya "Gönder" butonuna tıklayarak LGS sonuç belgenize (merkezi sınav puanınız, genel ve il yüzdelik dilimleriniz) ulaşın.
Önemli Not: Sınav sonuç belgesi öğrencilerin adreslerine basılı evrak (posta) olarak gönderilmez. MEB'in internet sitelerinde ilan edilen sonuçlar resmi tebliğ niteliğindedir.
Sonuç belgenizde hem alt testlerdeki (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi vb.) doğru-yanlış sayılarınızı hem de asıl tercih döneminde kullanacağınız genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim bilgilerinizi görebilirsiniz.
LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
10 Temmuz’da açıklanması beklenen LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile birlikte sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve öğrenciler lise yerleştirme işlemlerini yine MEB tarafından yayımlanacak takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS kapsamında tercih sürecinin 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği öngörülüyor. Öğrenciler bu tarihlerde lise tercihlerini tamamlayarak yerleştirme sürecine dahil olacak.
Yerleştirme sonuçlarının ve boş kalan kontenjanların ise 5 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Bu duyurunun ardından yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başlayacak.
Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil başvuruları ile sonuçlarının 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu süreçte öğrenciler, tercihlerini güncelleyerek daha uygun okullara yerleşme şansı elde edebilecek.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatabilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri dikkate alınacak.
Tercih işlemleri öncesinde MEB tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenmeli. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de kılavuzda belirtilen kurallara göre yapabilecek. Tercih listesinin oluşturulmasının ardından işlemlerin okul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.