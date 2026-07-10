Galatasaray Lesley Ugochukwu transferini bitirdi!
Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk transferini orta sahaya yapıyor. Sarı-kırmızılılar, bir süre önce gündemine aldığı 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'nun transferi konusunda Burnley ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun şarta bağlı satın alma maddesiyle birlikte kiralık olarak kadroya dahil edileceği öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için bir süre önce gündemine aldığı Lesley Ugochukwu'da mutlu sona yaklaştı.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fransız oyuncunun kulübü Burnley ile anlaşmaya vardı.
Tarafların şarta bağlı satın alma maddesinin yer aldığı bir kiralık anlaşma üzerinde el sıkıştığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Ugochukwu için İngiliz ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.
SATIN ALMA BEDELİ 26 MİLYON EURO
Fransız orta saha belli bir maç sayısına ulaştığı takdirde ise 26 milyon Euro'luk satın alma maddesi devreye girecek ve Cimbom söz konusu bedeli ödeyip oyuncunun bonservisini alabilecek.
İki kulüp arasında işin artık ıslak imzaya kaldığı bildirilirken, kısa süre içerisinde transferin resmen açıklanması bekleniyor.
10+4 KONTENJANINA UYUYOR
2004 doğumlu futbolcu, 10+4'lük yabancı kuralındaki +4'lük kontenjana da uyum sağlıyor.
Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü.
Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.