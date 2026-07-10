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        Haberler Gündem 3. Sayfa 76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!

        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!

        İstanbul'da, düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve uyuşturucu ticaretine yönelik İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, devletin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içerisinde etkin mücadele yürüttüğünü belirterek, operasyonlarda görev alan tüm kurumlara teşekkür etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 08:53 Güncelleme:
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        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan 'Analiz ve Değerlendirme Raporu' doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        DHA'daki habere göre yapılan çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri ve para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

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        76.2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

        Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ve bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.

        PARA 'KRİPTO'YA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

        Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.

        68 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN TEŞEKKÜR

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetleri, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması ile gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletin tüm birimleriyle etkin mücadele yürüttüğünü ifade etti.

        Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

        Operasyonda şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76.3 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini aktaran Gürlek, kripto para hesaplarına yüksek tutarlarda para aktarıldığının, bu paraların USDT’ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiğinin ve bu yolla suç gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığının belirlendiğini kaydetti. Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma" suçlarına yönelik 10 ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatıldığını ifade eden Gürlek, dosyalar kapsamında 25’i cezaevinde bulunan toplam 119 şüphelinin suçlara ilişkin eylemlerinin tespit edildiğini belirtti.

        Gürlek, yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktararak, başarılı soruşturmaları koordine eden İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerine, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına teşekkür etti.

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