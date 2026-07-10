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        Haberler Kültür-Sanat Moana sinemada, Ricky Martin sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Moana sinemada, Ricky Martin sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada Moana, Kötü Ruh: Cehennem Ateşi ve Hatırladığım Ağaçlar öne çıkarken, sahnede Amadeus ile Profesyonel tiyatroseverlerle buluşuyor. Müzikte Ricky Martin, Matt Berninger, Gorillaz ve Suede konserleri dikkat çekerken, sanatseverleri ise Yan Yana sergisi bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Canlı çekim uyarlaması Moana, Okyanus'un çağrısına kulak veren genç Moana'nın, kötü şöhretli yarı tanrı Maui ile birlikte Motunui Adası'nın resiflerinin ötesine yelken açtığı destansı macerayı konu alıyor.

        Kötü Ruh: Cehennem Ateşi, kocasını kaybettikten sonra eşinin ailesinin ıssız evine sığınan genç bir kadının, aile üyelerinin karanlık güçlerin etkisiyle birer birer dehşet verici yaratıklara dönüşmesiyle başlayan hayatta kalma mücadelesini beyazperdeye taşıyor.

        Haftanın dikkat çeken bir diğer yapımı Hatırladığım Ağaçlar ise istemediği bir gebelik yaşayan Bahar'ın geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyor.

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        Tiyatro tarafında ise usta oyuncu kadrosu ve göz alıcı prodüksiyonuyla klasikleşen Amadeus, 15 Temmuz'da Harbiye Açıkhava sahnesinde tiyatroseverlerle buluşurken; hemen ardından sahnelenecek olan Profesyonel, 18 Temmuz'da yine Harbiye Açıkhava'da sahne alıyor.

        Temmuz ayı boyunca İstanbul'da geniş bir yelpazede önemli konserler müzikseverlerle buluşuyor. Dünyaca ünlü pop ikonu Ricky Martin 11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta enerjik performansıyla sahne alacak. Ünlü şarkıcı Edis de özel konuk olarak Martin ile aynı sahneyi paylaşacak.

        2000'li yıllardan bu yana indie rock sahnesinin en sevilen gruplarından olan The National grubunun vokalisti, şarkıcı ve söz yazarı Matt Berninger, 13 Temmuz akşamı JJ Arena Ataşehir'de müzikseverlerle buluşacak.

        Brit ve Grammy ödüllü, efsanevi İngiliz grup Gorillaz, 14 ve 16 Temmuz 2026'da Türkiye'de ilk kez sahne alacak! Britpop'un öncülerinden Suede ise 17 Temmuz’da Zorlu PSM’de hayranlarıyla buluşacak.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören süreli sergisi Yan Yana, 12 Temmuz Pazar gününe dek sanat dünyamızdan iki önemli çifti; Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini Beyoğlu'nda sanatseverlere sunuyor.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.

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