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        Haberler Dünya Trump'ın yeni başkanlık uçağının öncekinde bulunan bazı savunma önlemlerine sahip olmadığı iddiası

        Trump'ın yeni başkanlık uçağının öncekinde bulunan bazı savunma önlemlerine sahip olmadığı iddiası

        ABD Başkanı Donald Trump'a Katar tarafından bağışlanan ve kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından başkanlık uçağı olarak hizmete alınan Boeing 747 tipi Air Force One uçağının, bir önceki başkanlık uçağında bulunan füze savunma yetenekleri dahil bazı savunma önlemlerine sahip olmadığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?

        New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Katar'ın hediye ettiği ve modernize edilen Boeing 747 tipi başkanlık uçağının, bir önceki Air Force One uçağından farklı olduğu belirtildi.

        Yetkililer uçağın, füze savunma yetenekleri dahil önceki modelde bulunan savunma yeteneklerine sahip olmadığını iddia etti.

        Eskiden ABD ordusunda çalışan 2 yetkili, projenin hızı nedeniyle, geleneksel olarak tam donanımlı bir başkanlık uçağıyla ilişkilendirilen tüm güvenlik değişikliklerinin yapılması için yeterli zaman olmadığını ifade etti.

        Habere göre, Air Force One olarak hizmet veren eski uçaklarda, ısı güdümlü füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış bir savunma sistemi bulunuyor.

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        Eski Air Force One'da, uçağın kanadının altında ve kuyruğunda savunma sistemlerinin farklı parçaları görülebiliyor ancak güvenlik protokollerinden sorumlu başka bir ABD'li yetkili, bu parçaların yeni Katar uçağının fotoğraflarında görülemediğini ifade etti.

        Başkanlık seyahatlerinde kullanılan askeri uçaklarla ilgili görüşmelere katılan eski bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi de güvenlik soruları ortaya çıktığında, Beyaz Saray personeli ile askeri danışmanlar ve Gizli Servis arasında seyahat planları konusunda sık sık gerginlik yaşandığını belirtti.

        Toplamda 6 milyon milden fazla uçuş yaptı

        Mevcut Air Force One filosunun temelleri, eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde atıldı.

        İlk kez eski Başkan George H.W. Bush döneminde kullanılmaya başlanan "VC-25A" tipi Boeing 747-200B uçakları, bugüne kadar görev yapan tüm ABD başkanlarına hizmet verdi.

        Trump'ın verdiği bilgilere göre, tamamen aynı olan 2 uçaktan oluşan mevcut Air Force One filosu, görev süresi boyunca 96 ülkeye yapılan 223 uluslararası seyahatte kullanıldı ve toplamda 6 milyon milden fazla uçuş yaptı.

        Yaklaşık 35 yıldır başkanları taşıyan uçaklar, yaşlarının ilerlemesi nedeniyle emekliye ayrılırken yerlerini kapsamlı şekilde yenilenen "Boeing 747" tipi yeni Air Force One'a bırakıyor.

        Pentagon ve yüklenici firma L3Harris tarafından hızlandırılmış takvimle yürütülen çalışmalar sonucunda hizmete alınan yeni uçak, Trump yönetiminin talebi doğrultusunda başkanlık görevleri için hazır hale getirildi.

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