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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma

        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. MYK toplantısında, yeni görevden almaların yanı sıra, ihraç talebiyle disipline sevk kararlarının çıkabileceği de öğrenildi. Toplantı, saat: 14.00'te başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma

        NATO Zirvesi'nin ardından CHP'de MYK, bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat: 14.00'te toplanacak. Toplantıda, yeni görevden alma ve görevlendirmelerle birlikte ihraç istemiyle disipline sevklerin olabileceği öğrenildi.

        İL BAŞKANLIKLARINA YENİ İSİMLER

        Disipline sevk edileceği ileri sürülen iller arasında Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin'in olduğu belirtiliyor. Yönetimleri görevden alınan 21 il başkanlığından bazıları için MYK toplantısında yeni isimlerin belirleneceği de gelen kulis bilgileri arasında.

        KURULTAY İLKBAHARDA MI OLACAK

        MYK toplantısında, eylül ayı başında, yaz tatili sonrası mahalle, ilçe ve illerde başlaması planlanan kurultay takviminin de ilkbaharda kurultaya dönüşeceği yönünde kararların alınabileceği de ifade ediliyor.

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