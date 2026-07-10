Volkswagen’de yönetimin kapsamlı yeniden yapılanma planı, şirketin güçlü işçi temsilcilerinin itirazıyla engellendi.

Reuters’a konuşan iki şirket kaynağına göre, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’in denetim kurulu toplantısında yönetimin yeniden yapılanma önerisi 12’ye karşı 7 oyla reddedildi. Kararda, işçi temsilcilerinin muhalefetinin belirleyici olduğu belirtildi.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, Çinli otomobil üreticilerinden gelen artan rekabet, ABD tarifelerinin yarattığı milyarlarca Euro'luk maliyet ve Almanya’daki fabrikaların rekabetçiliğine ilişkin endişeler karşısında grubu daha 'yalın' bir yapıya kavuşturmayı hedefliyordu.

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Ancak Volkswagen’in karar alma süreçleri, şirketin paydaş yapısı nedeniyle karmaşık ilerliyor. Şirketin denetim kurulunda sendika temsilcilerinin yanı sıra Aşağı Saksonya eyalet hükümetinin de temsilcileri bulunuyor.

Volkswagen, toplantının ardından yaptığı açıklamada 'gelecek planı' olarak nitelendirdiği bazı hedefleri duyurdu. Ancak analistler, açıklanan planın ayrıntıdan yoksun olduğunu ve daha sert önlemlerin kabul ettirilemediğini belirtti.

100 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMAYI PLANLAMIŞTI

Konuya yakın kaynaklar, Blume’nin önerisinin grup genelinde 100 bine kadar istihdam azaltımını ve Almanya’daki dört fabrikanın kapanma riskini içerdiğini daha önce aktarmıştı.

Volkswagen’in son açıklamasında ise olası işten çıkarmalara ya da fabrika kapanışlarına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Şirket bunun yerine, denetim kurulunun onayını gerektirmeyen karmaşıklığı azaltmaya yönelik hedefleri yineledi.

MODEL SAYISI YARI YARIYA DÜŞECEK

Bu kapsamda küresel üretim kapasitesinin yıllık 10 milyon araçtan 9 milyon araca düşürülmesi ve grup ürün portföyünde kademeli dönüşümle model sayısının yüzde 50’ye kadar azaltılması planlanıyor.

Volkswagen Grubu’nun ürün portföyü, ana marka Volkswagen haricinde Skoda, Seat, Cupra, Audi, Bentley, Porsche ve Lamborghini gibi markalardan oluşuyor.

Açıklamalarda, hangi markaların hangi modellerinin üretiminin sonladırılacağına ilişkin bir bilgi ise yer almadı.

Volkswagen hisselerinin, haberin ardından yüzde 1'e yakın yükselmesi de dikkat çekti.