Ricky Martin, konser için İstanbul'da
Latin pop müziğinin önemli isimlerinden Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra konser için İstanbul'a geldi
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 18:24 Güncelleme:
Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yarın İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Saat 16.00 sıralarında özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Martin, çocuklarıyla birlikte görüntülendi. Martin, kendisini görüntülemek isteyen gazetecileri uyaran korumasına müdahale ederek, basın mensuplarına gülümsedi.
"SONUNDA BURADAYIM"
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile doğru giderken hayranlarına seslenen 54 yaşındaki şarkıcı, "Herkese merhabalar, sonunda buradayım. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.
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