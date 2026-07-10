Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Kurmay subaylarımıza yeni vazifelerinde başarılar diliyorum. 10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir. Milli Savunma Üniversitesi'nin eğitimci kadrosunu tebrik ediyorum. Milli Savunma Üniversitesi'nin güçlenmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

"SAVAŞLAR SADECE CEPHELERDE VERİLMİYOR"

Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Yapay zeka merkezli yeni denklemler var. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler platform sayısıydı. Günümüzde insansız sistemler eklendi.

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"SAVUNMADA YÜZDE 82 YERLİLİK ORANINA ULAŞTIK"

Savunma sanayiinde yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri sahada test ediyor ve yeni bilgilerle sürekli geliştiriyoruz. Devlet olarak, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz.

"ZİRVEYE BAŞARIYLA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK"

NATO'nun geleceğini Türkiye'de ele aldık. Değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Zirveye başarıyla ev sahipliği yaptık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız."