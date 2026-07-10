Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre NATO Zirvesi'nin ardından CHP'de MYK, bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat: 14.30'da toplandı.

SÖZCÜ SARI, SAAT: 17.00'DE AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantıda, yeni görevden alma ve görevlendirmelerle birlikte ihraç istemiyle disipline sevklerin olabileceği öğrenildi. Saat: 17.00 sıralarında CHP Parti Sözcüsü Müslim'nın, toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi vereceği belirtildi.

İL BAŞKANLIKLARINA YENİ İSİMLER

Disipline sevk edileceği ileri sürülen iller arasında Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin'in olduğu belirtiliyor. Yönetimleri görevden alınan 21 il başkanlığından bazıları için MYK toplantısında yeni isimlerin belirleneceği de gelen kulis bilgileri arasında.

KURULTAY İLKBAHARDA MI OLACAK

MYK toplantısında, eylül ayı başında, yaz tatili sonrası mahalle, ilçe ve illerde başlaması planlanan kurultay takviminin de ilkbaharda kurultaya dönüşeceği yönünde kararların alınabileceği de ifade ediliyor.