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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!

        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!

        'Yenidoğan çetesi' davasının duruşmasında, 10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurul tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye sunuldu. Raporda 'Serdarova', 'Karakoç' ve 'Helvacı' bebeğin, uygun tanı ve tedavi durumunda yaşayabilecekleri değerlendirmesi yapılırken, 7 bebek için bunun kesin olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!

        İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 62 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

        ADLİ TIPTAN HER BEBEK İÇİN MÜTALAA İSTENDİ

        DHA'da yer alan habere göre bebek ölümlerine ilişkin daha önce Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar dosyaya girmişti. Ancak mahkeme heyeti, iki rapor arasındaki değerlendirme farklılıklarını dikkate alarak önceki celselerde Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan her bir bebek yönünden ayrı ayrı mütalaa hazırlanmasını istedi.

        HER BEBEĞİN ÖLÜMÜ TEK TEK İRDELENDİ

        10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) 3’üncü Üst Kurul tarafından hazırlanan ve 37 hekimin imzasını taşıyan raporlar mahkemeye sunuldu. Toplamda bin 284 sayfalık raporda, her bebeğin ölüm sebebi ve bebeklerin tedavi süreçlerinde yapılan işlemlere yer verildi.

        Raporlarda bebekler Roua Kadan, Ayaz Karaduman, Melek Süleymanoğlu, Michelle Nwando Opara, Halime Alkari, Kerem Muhammet Tokluoğlu ve henüz ismi koyulmamış Kaya ailesinin bebekleri için, yapılan ihmallerle bebeklerin ölümleri arasında illiyet bağı bulunduğu, bebeklere zamanında uygun tanı ve tedavi yapılması durumunda da kurtulmalarının kesin olmadığı belirtildi.

        3 BEBEK KURTARILABİLİRDİ

        Havvanur Karakoç bebeğin ölüm nedeni ileri derecede yetersiz beslenme, ağır akciğer hasarına bağlı solunum yetmezliği, beyin hasarı ve sepsis (vücudun enfeksiyona karşı aşırı ve hayati tehlike oluşturan yanıtı) olarak belirlendi. Raporda uygunsuz bakım, takip, tedavi ve beslenme ile ölüm arasında illiyet bağı kuruldu. Zamanında uygun tedavi ve yeterli beslenme sağlanması halinde bebeğin kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu tespiti yapıldı.

        Öykü Helvacı bebeğin ölüm nedeni ileri derecede prematüre ve solunum yetmezliği olarak belirlendi. Surfaktan ve damar yoluyla beslenme tedavisindeki eksiklikler ile uzman hekim bulunmadan yürütülen resüsitasyon raporda tıp kurallarına aykırı uygulamalar arasında gösterildi. Kurul, uygun tedavi uygulanması halinde bebeğin kurtulma ihtimalinin bulunduğu yönünde değerlendirme yaptı.

        Bebek Serdarova'nın ölümünün tıp kurallarına uygun yürütülmeyen tanı, takip, tedavi süreci ve resüsitasyon ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, tanı, takip ve tedavi sürecinin tıp kurallarına uygun olarak yürütülmesi halinde doğum sonrasında kalp anomalisi tespit edilen bebeğin kurtulma ihtimalinin çok yüksek olduğu raporda ifade edildi.

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