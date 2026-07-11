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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İspanya: 2 - Belçika: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya: 2 - Belçika: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile Belçika kozlarını paylaştı. 3 golün çıktığı mücadeleyi Boğalar 2-1 kazandı ve yarı finale yükselerek Fransa'nın rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        İspanya son nefeste yarı finalde!

        2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya ile Belçika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İspanya 2-1 kazandı.

        Mücadelenin 30. dakikasında İspanya, Fabian Ruiz'le öne geçerken; Belçika 41. dakikada Charles De Ketelaere ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

        COURTOIS SAKATLANARAK DEVAM EDEMEDİ

        Mücadelenin 71. dakikasında Belçika'da Thibaut Courtois sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerine Senne Lammens dahil oldu.

        MERINO 2 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

        Karşılıklı atakların olduğu ikinci yarıda, Mikel Merino 86. dakikada oyuna girdi ve 88'de kaleci Lammens'i avlayarak takımını 2-1 öne geçirdi.

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        Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve İspanya yarı finale yükselirken; Belçika çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

        YARI FİNALDE RAKİP FRANSA

        İspanya'nın yarı finaldeki rakibi, Fas'ı 2-0'la geçen Fransa oldu.

        İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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