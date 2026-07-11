2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya ile Belçika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İspanya 2-1 kazandı.

Mücadelenin 30. dakikasında İspanya, Fabian Ruiz'le öne geçerken; Belçika 41. dakikada Charles De Ketelaere ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

COURTOIS SAKATLANARAK DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 71. dakikasında Belçika'da Thibaut Courtois sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerine Senne Lammens dahil oldu.

MERINO 2 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Karşılıklı atakların olduğu ikinci yarıda, Mikel Merino 86. dakikada oyuna girdi ve 88'de kaleci Lammens'i avlayarak takımını 2-1 öne geçirdi.

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Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve İspanya yarı finale yükselirken; Belçika çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

YARI FİNALDE RAKİP FRANSA

İspanya'nın yarı finaldeki rakibi, Fas'ı 2-0'la geçen Fransa oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ İspanya bir anda vitesi yükseltti golü buldu! Fabian Ruiz'le İspanya öne geçti. pic.twitter.com/1zhg0FoZOx — TRT Spor (@trtspor) July 10, 2026

⚽ İspanya kalesinde ilk kez gol gördü! Charles De Ketelaere, Unai Simon'u mağlup eden ilk isim oldu! pic.twitter.com/7CAYYBf2mq — TRT Spor (@trtspor) July 10, 2026