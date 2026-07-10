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        Haberler Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir etkinlikte rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

        Başkent Lefkoşa'daki eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

        Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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