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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul Başakşehir'de kan donduran bir aile faciası yaşandı. İddiaya göre 55 yaşındaki Davut G., tartıştığı 51 yaşındaki eski eşi Türkan İ. ile 18 yaşındaki oğlu Mehmet Emin G.'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi

        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 22:32 Güncelleme:
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        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

        Olay, 10 Temmuz 2026 günü saat 20.15 sıralarında Başakşehir Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre silahlı saldırı ihbarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

        EVDE 3 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HÂLDE BULUNDU

        Adrese giren polis ekipleri, Türkan İ. (51), Mehmet Emin G. (18) ve Davut G.’yi (55) silahla vurulmuş hâlde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        ESKİ EŞLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, Davut G. ile boşandığı eski eşi Türkan İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı belirlendi. İddiaya göre, kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Davut G. silahını çıkararak önce eski eşi Türkan İ.’ye, ardından 18 yaşındaki oğlu Mehmet Emin G.’ye ateş etti.

        ESKİ EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

        Silahla vurulan anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Davut G.’nin daha sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Türkan İ., Mehmet Emin G. ve Davut G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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