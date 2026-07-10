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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması!

        Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması!

        Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya'nın Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferine ilişkin sorusuna yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 22:36 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!

        Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında bulunan Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

        Sarı-lacivertliler İngiliz yıldız için Fransız kulübüyle son pürüzleri görüşürken; Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin transferin ateşini yaktı.

        Avusturya'nın Linz Havalimanında taraftarların "Greenwood geliyor mu?" sorusuna cevap veren Oğuz Çetin, "Geliyor" yanıtını verdi.

        40 MİLYON EURO + BONUSLAR

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp ile Marsilya, 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için 40 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaştı. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve 8 milyon Euro net maaş ödenecek. İngiliz yıldızın kazancı, bonuslarla birlikte çift hanelere çıkması bekleniyor.

        45 MAÇTA 37 GOL KATKISI!

        Marsilya forması altında geride kalan sezon 45 resmi maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol, 11 asistle 37 gole doğrudan katkıda bulundu.

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