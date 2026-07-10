Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında bulunan Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Sarı-lacivertliler İngiliz yıldız için Fransız kulübüyle son pürüzleri görüşürken; Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin transferin ateşini yaktı.

Avusturya'nın Linz Havalimanında taraftarların "Greenwood geliyor mu?" sorusuna cevap veren Oğuz Çetin, "Geliyor" yanıtını verdi.

40 MİLYON EURO + BONUSLAR

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp ile Marsilya, 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için 40 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaştı. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve 8 milyon Euro net maaş ödenecek. İngiliz yıldızın kazancı, bonuslarla birlikte çift hanelere çıkması bekleniyor.

45 MAÇTA 37 GOL KATKISI!

Marsilya forması altında geride kalan sezon 45 resmi maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol, 11 asistle 37 gole doğrudan katkıda bulundu.