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        Haberler Gündem Hava Durumu MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!

        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyrederken termometre birçok kentte 35 dereceleri buluyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop’un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; termometre birçok kente 35 dereceleri görüyor. Uzmanlar, öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıda bulundu.

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        RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 32, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 32, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 30, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 33, Parçalı ve az bulutlu

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        HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 28, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

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        VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık

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