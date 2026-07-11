MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyrederken termometre birçok kentte 35 dereceleri buluyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop’un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; termometre birçok kente 35 dereceleri görüyor. Uzmanlar, öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıda bulundu.
RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE
Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 32, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 32, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 30, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 33, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 32, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 28, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 29, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 29, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 27, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık