Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop’un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; termometre birçok kente 35 dereceleri görüyor. Uzmanlar, öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıda bulundu.

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RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 32, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 32, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 30, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

ADANA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 33, Parçalı ve az bulutlu

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HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI: 32, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 28, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 29, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 29, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 27, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

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VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık